Na meji so se spopadli indijski in pakistanski vojaki RTV Slovenija Indijski in pakistanski vojaki so se po indijskih raketnih napadih na Pakistan ponoči spopadli z orožjem malega kalibra in topništvom ob razmejitveni črti v Kašmirju, je sporočila indijska vojska. Iz pakistanskega mesta Lahore poročajo o eksploziji.

