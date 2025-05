Upokojenci, delavci in mladi proti krivicam in privilegijem Radio Ognjišče Podporniki stranke Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober so se na Trgu republike v Ljubljani zbrali na 18. protestnem shodu. Zbrane so znova pozvali, da na nedeljskem referendumu o dodatku k pokojninam umetnikov glasujejo proti, kritični pa so bili tudi do predloga nove pokojninske reforme.



Sorodno

































































































































































Omenjeni Ljubljana

pokojnine

referendum Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ivo Daneu

Robert Golob

Tim Gajser

Klemen Boštjančič