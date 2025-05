Največ članov volilnih odborov za referendum so predlagale lokalne skupnosti, med strankami pa SDS RTV Slovenija Stroški referenduma so zrasli na 6,7 milijona evrov, od tega je 3,7 milijona namenjeno za plačila članom volilnih odborov in komisij. Največ tega denarja bodo na nedeljskem referendumu, izmed političnih strank, prejeli člani in simpatizerji SDS-a.

Sorodno