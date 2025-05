Kriminalisti na SŽ zaradi suma milijonskega oškodovanja Lokalec.si Slovenske železnice (SŽ) so se znašle pod lupo kriminalistov zaradi sumov milijonskega oškodovanja podjetij iz skupine SŽ prek fiktivnih poslov, poroča spletni portal Necenzurirano. Kriminalisti po informacijah portala preiskujejo sume fiktivnih poslov, prek katerih bi morala podjetja iz skupine SŽ lastnikom terjatev, ki so jih odkupili od pogodbenih partnerjev SŽ, plačati več milijonov evrov. In ...

