Potrdili predlog pokojninske reforme zurnal24.si Vlada je potrdila predlog pokojninske reforme, po katerem bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zviševala za tri mesece letno in od leta 2035 znašala za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 let zavarovalne dobe pa 67 let. Od leta 2028 bi se podaljševalo tudi obdobje za izračun pokojninske osnove.

