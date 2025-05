152. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji seji potrdila predlog sprememb pokojninske reforme in se seznanila z informacijo o aktualni obrambni in varnostni politiki. Sprejela je tudi predlog Zakona o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije, predlog Zakona o šolski inšpekciji in predlog novele Zakona o osnovni šoli ter izdala novo poplavno uredbo, ki uvaja koncept poplavne in erozijske odpornosti.

