Papeževa brata: Igral se je duhovnika, dražili smo ga, da bo papež 24ur.com Po izvolitvi novega papeža sta spregovorila tudi njegova brata. Eden izmed njiju je razkril, da je njegov brat vedno želel biti papež in da so se šalili, da bo nekoč papež. To mu je v otroštvu napovedal tudi eden izmed sosedov. Brata sta ga opisala kot prizemljenega, z dobrim smislom za humor in izredno inteligentnega.

