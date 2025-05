Eden za volanom tovornjaka pod vplivom kokaina, drugi alkohola Dnevnik Pri poostrenem nadzoru so policisti sicer največkrat našli kršitve, povezane s preobremenjenostjo vozil, neupoštevanjem obveznih počitkov in odmorov, napakami pri delovanju tahografov in prekoračitvami hitrosti.

