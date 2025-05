V poostrenem nadzoru zaznali številne kršitve voznikov tovornih vozil Dnevnik Celjski policisti so v sodelovanju s kolegi iz Ljubljane, Maribora in Murske Sobote v četrtek na štajerski avtocesti na počivališčih Lopata in Zima opravili poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. Kot so sporočili iz Policijske

Sorodno