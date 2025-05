Če je bila slovenska levica zadržana do papeža Frančiška za čas njegovega življenja na zemlji, saj je konec koncev med drugim veljal za zelo kritičnega do splava, pa se je to vidno spremenilo, ko je odjeknila vest o njegovi smrti. Izražati so namreč pričeli hvalospeve na njegov račun, prav tako pa je bila Slovenija v polni zasedbi zastopana na njegovem pogrebu v Vatikanu. Znano je, da je pokoj ...