Na Irskem pozvali k bojkotu Evrovizije. Kaj to pomeni za irsko izvajalko? 24ur.com Protestniki, ki so se v petek zvečer zbrali pred glavnim vhodom irske javne radiotelevizije RTE v Dublinu, so RTE pozvali k bojkotu tekmovanja za pesem Evrovizije zaradi nastopa Izraela na tem glasbenem tekmovanju. Protestniki so se zbrali tudi pred BBC-jevim studiem v Belfastu, kjer so BBC prav tako pozivali k bojkotu Evrovizije.

Sorodno Omenjeni Eurosong

Irska

Izrael

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša

Edo Terglav

Slaviša Stojanovič