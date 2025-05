Rieri počil film: Nisem klovn, zato nočem biti več del tega cirkusa – želim oditi, to bom rekel predsedniku Ekipa Nogometaši Celja so v 34. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Kopru z 2:3 (2:1), poraz pa je slabo prenesel Albert Riera, ki je ostro napadel sodnike in celo napovedal svoje slovo od Celja. Če mu bo predsednik Valerij Kolotilo odprl izhodna vrata.



Več na Ekipa.si

Sorodno