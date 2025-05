Foto: Črno-bela energija preplavila tribune: Ste si ogledali dvoboj Mure in Olimpije? Vestnik V 34. krogu prve lige sta se na zelenici Fazanerije pomerili Mura in ljubljanska Olimpija. Tekma v Murski Soboti se je končala brez zmagovalca, z izidom 1:1. Po seriji manj prepričljivih nastopov so črno-beli tokrat postregli z veliko več borbenosti, poguma in želje po zmagi. S tem so si v boju z vodilno ekipo zasluženo priborili točko in si zagotovili obstanek v ligi. Na stadionu je razburljivo tekmo spremljalo kar 1776 gledalcev. Ste bili med njimi tudi vi? Poiščite se na fotografijah!

Sorodno

















































































































































































































































































































Omenjeni Ljubljana

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša

Igor Zorčič

Asta Vrečko