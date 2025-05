Tarling po zmagi na kronometru pod stresom: Roglič me je prestrašil Sportal Britanec Joshua Tarling je v drugi etapi Dirke po Italiji s sekundo prednosti premagal Primoža Rogliča in zablestel kot najmlajši zmagovalec kronometra na Giru. "Primož me je prestrašil," je priznal po napornem dnevu, v katerem je dolgo čakal, če ga bo kdo prehitel. Medtem si je Roglič z drugim mestom priboril rožnato majico vodilnega.

