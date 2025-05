Huda tragedija na Štajerskem: na območju Slovenske Bistrice pokalo, kasneje našli trupli dveh starejših moških Demokracija Piše: C. R. Na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica je okoli 14.30 prišlo do streljanja. Policisti so na kraju dogodka našli trupli dveh starejših moških. Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo potrebna obvestila, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja dejanja, zbirajo potrebna obvestila in i

