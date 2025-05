Splet eksplodiral: So Macron, Starmer in Merz na vlaku iz Kijeva uživali kokain? Politikis Po spletu je zaokrožil posnetek, na katerem so francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer in nemški kancler Friedrich Merz med vožnjo z vlakom iz Ukrajine. Na posnetku se vidi, da Macron hitro pospravi bel zaviti papir iz mize, medtem ko Merz skrije majhno žličko. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so to interpretirali kot poskus […]

Sorodno



























































































































Omenjeni Emmanuel Macron

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Asta Vrečko

Primož Roglič

Igor Zorčič