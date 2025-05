Trump še vedno verjame Putinu in napoveduje velik teden pri doseganju premirja v Ukrajini Nova24TV Ameriški predsednik Donald Trump je danes izrazil prepričanje, da se bliža konec konflikta v Ukrajini, potem ko so se okrepila prizadevanja za dosego premirja. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, bo še naprej sodeloval z Moskvo in Kijevom, da bi končali spopade. Trumpova izjava sledi predlogu Moskve o neposrednih pogovorih z Ukrajino. “Potencialno velik dan za Rusijo in Ukrajino! Pomislite na s

Sorodno