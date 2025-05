Rop na območju Ptuja: neznanci napadli moškega SiOL.net Na območju Ptuja so neznanci v nedeljo popoldne pristopili do moškega in od njega zahtevali denar. Ker jim ga ni hotel izročiti, so ga večkrat udarili in zbežali, ko je dejanje opazila mimoidoča.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Asta Vrečko

Matjaž Han

Robert Golob

Gregor Macedoni