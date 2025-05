Mladoletnika povozila 51-letnika, ki je padel iz prtljažnika 24ur.com Primorski policisti so v Štanjelu obravnavali primer povoženega potnika. Alkoholizirana 17-letnica, ki je imela v krvi tudi sledi marihuane in kokaina, je povozila 51-letnika, ki je padel iz prtljažnega dela vozila. Ob izsleditvi avtomobila je pod vplivom alkohola in drog vozil 15-letnik brez vozniškega dovoljenja.

