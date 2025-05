Povišanje sredstev za sofinanciranje operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Vlada RS Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin za obdobje od 2023 do 2027, ki se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027. Sprememba povišuje razpisana sredstva za dodatnih 14,5 milijonov evra in odpravlja redakcijsko napako.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Asta Vrečko

Robert Golob

Matjaž Han

Gregor Macedoni