Aktualne in načrtovane finančne spodbude Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Vlada RS V preglednici najdete aktualne in prihajajoče razpise oziroma finančne spodbude Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Gre za okvirno najavo bodočih javnih razpisov, javnih pozivov in drugih postopkov dodeljevanja sredstev.

