Začenja se vojaška vaja Swift Response 2025, ki bo potekala do petka. Vaja je del mednarodnih vojaških vaj Defender Europe 25, ki jih vodi obramba ZDA, je zapisano na uradni spletni strani vlade Združenih držav Amerike (U.S. Army Europe and Africa). Aktivnosti bodo po navedbah ministrstva za obrambo predvsem na letališču Cerklje ob Krki, med drugim pristajanje in vzletanje zavezniških letal ter ko ...