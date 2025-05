Sanacija stropa v UKC Ljubljana bo stala do 50 tisoč evrov SiOL.net Osnovna sanacija stropa v centralnem laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je končana. V teku so že prej predvidene izboljšave, povezane z izboljšanjem delovnih pogojev zaradi dodatno vgrajenih analizatorjev, in sicer bodo na strop namestili akustične plošče za zmanjšanje hrupa, so za STA sporočili iz UKC Ljubljana.

