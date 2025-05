V Splošni bolnišnici Izola so marca mladoletni bolnici operirali napačno koleno. V nadzoru so ugotovili, da vse faze predvidenega predoperativnega protokola kirurškega varnostnega preverjanja niso bile v celoti upoštevane. Razlog za zamenjavo pa je bilo hitro zaporedje dogodkov zaradi življenjsko ogrožujočega stanja v drugi operacijski dvorani. Dodali so, da je šlo za netipičen dogodek, ki mu je b ...