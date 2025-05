Slovenski rokometaši pred žrebom za EP 2026 v prvem bobnu RTV Slovenija Slovenska rokometna reprezentanca bo v četrtkovem žrebu za evropsko prvenstvo 2026, ki bo med 15. januarjem in 1. februarjem na Danskem, Švedskem in Norveškem, v prvem bobnu, skupaj s Francijo, Dansko, Švedsko, Nemčijo in Madžarsko.

Sorodno