V Novi Gorici in Brdih potekajo še zadnje priprave pred prihodom kolesarske karavane Gira d’Italia v okviru 14. etape, ki se bo 24. maja začela v Trevisu, zaključila pa v Novi Gorici. Pred tem bodo kolesarji po ulicah somestja Nove Gorice in Gorice opravili dva zaključna kroga. V Brdih bodo okrog 16. ure, v Novi Gorici pa med 16.30 in 17. uro. Giro bo potekal po novogoriških ulicah, kar bo ta dan ...