Četudi je bila petkova predpremiera razprodanega celovečernega dokumentarnega eseja Anje Medved in Nadje Velušček Ne pozabi me (Non ti scordar di me) napovedana na Trgu Evrope, so ga organizatorji zaradi napovedi slabega vremena zadnji hip prestavili v Hišo filma v Gorici. Polna dvorana je z zanimanjem pričakovala, kakšno sporočilo bo nov film ustvarjalne dvojice Medved-Velušček, dolg 104 minute, ...