Motorist bežal pred policisti in se zapletel v električnega pastirja Dnevnik Komaj 14 in 16 let stara motorista sta v nedeljo zvečer neuspešno bežala pred policijsko patruljo.

Sorodno































Najbolj brano Osebe dneva Asta Vrečko

Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Han

Matej Tonin