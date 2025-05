Kakšen fiasko Pošte Slovenije: Ceno so najprej zvišali, nato pa jih odpikali zurnal24.si Potem ko je Pošta Slovenije na aprilski javni elektronski dražbi večjega sklopa nepremičnin po vsej državi prodala le manjšo nekdanjo poslovalnico v Ljubečni pri Celju ter dve garaži v Šentjurju, so iz investicijske družbe 93 Invest sporočili, da so kljub zvišanju izklicne cene za nepremičnino v Kranjski Gori ostali brez sklenjenega dogovora.

