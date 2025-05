Atalanta z zmago proti Romi do mesta v Ligi prvakov 24ur.com 36. krog italijanske Serie A sta sklenili Atalanta in Roma. V Bergamu sta ekipi v prvem polčasu dosegli po en zadetek, za zmago domačinov in njihovo mesto v naslednji sezoni Lige prvakov pa je v drugem delu tekme poskrbel vezist Ibrahim Sulemana.

