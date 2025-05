Martina Švab in Martin Žunec bosta nastopila skupaj na CMC festivalu! Svet 24 Kakšna fantastična novica! Voditeljica na Aktualu in tudi priznana pevka Martina Švab je dobila ponudbo, ki je ni mogla zavrniti: Martin je na zasebni zabavi srečal Martino, skupaj sta se znašla na odru in bilo jima je tako lepo in enkratno, da sta se to odločila ponoviti in nekaj narediti skupaj. Glasbenik Martin Žunec je zavihal rokave in nastala je pesem, ki jo bosta predstavila na CMC festivalu.

