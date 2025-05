V četrtek, 15. maja 2025, so v čudovitem parku Volčji Potok obeležili rojstni dan Sebastiana Kneippa, utemeljitelja naravnega zdravljenja in celostnega pristopa k zdravju. Dogodek, ki je potekal med 16. in 18. uro, je bil namenjen spoznavanju Kneippove filozofije petih stebrov zdravja – voda, gibanje, prehrana, zelišča in ravnovesje – ter učenju v naravnem okolju. Z udeleženci smo izmenjali števil ...