Zakaj se nemški kupci in trgovci bojijo kitajskih avtomobilov Finance Na največjem evropskem trgu kitajske znamke napredujejo počasneje kot v Sloveniji. Kaj ovira njihovo rast, kateri so običajni strahovi in tveganja, ki jih prinašajo nove znamke?

Sorodno

Omenjeni Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Klemen Slakonja

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Robert Golob