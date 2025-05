Slovesnost na Poljani pri Prevaljah: "To je eden svetih krajev za Evropo" RTV Slovenija Na Poljani so se na slovesnosti spomnili zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh. "Veliko se nas je zbralo. To je najpomembnejše sporočilo, da nam je mar, da se spominjamo, da se nikoli ne bi ponovilo," je v nagovoru dejal minister Sajovic.