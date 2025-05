S Poljane pri Prevaljah sporočila o pomenu spominjanja in s pozivi k miru po svetu SiOL.net Na Poljani so se danes na slovesnosti spomnili zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh. "Veliko se nas je zbralo. In to je najpomembnejše sporočilo, da nam je mar, da se spominjamo, da se nikoli ne bi ponovilo," je v nagovoru dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Dotaknil se je tudi aktualnega dogajanja in članstva v zvezi Nato.

