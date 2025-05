Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon, ki proti nam v višinah preusmerja hladen in občasno vlažen zrak, kar zlasti v popoldanskih urah povečuje nestanovitnost. Sončno žarčenje je močno, pri čemer se čez dan zemeljska tla občutno segrevajo in se toplejši prizemni zrak dviguje v višine, kjer nastaja kopasta oblačnost in iz nje krajevne plohe in nevihte. Taka vremenska slika bo prevladovala zlasti da ...