Pred nami deževen teden: v teh krajih bo najbolj mokro, občutno se bo ohladilo Svet 24 Kot kaže, se nam letošnje poletje spet umika. Čeprav bo v teh dneh postopno topleje, bo že v drugi polovici tedna Slovenijo ponovno dosegla hladna fronta in poskrbela za občutno ohladitev. Prav tako ne bo šlo brez ploh in neviht, možni so močnejši nalivi.

Sorodno































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Han

Edo Terglav

Primož Roglič