Evrovizijska karavana se seli k našim sosedom, zmagala je Avstrija! 24ur.com Pa jo imamo! Zmagovalka 69. edicije Evrovizije je Avstrija! Naši severni sosedi so Evropo prepričali z operno balado Wasted Love. V finalu smo videli 26 držav, ki so se borile za kristalni mikrofon in čast, da prihodnje leto gostijo jubilejni 70. izbor za Pesem Evrovizije.

