Na protestu proti sodelovanju Izraela na Evroviziji štirje poškodovani Primorske novice Na protestu proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije v Baslu so bili poškodovani trije policisti in eden od protestnikov. Kot je danes sporočila tamkajšnja policija, se je na shodu na ulicah Basla v soboto zvečer pred finalom tekmovanja zbralo od 700 do 800 ljudi, nekateri tudi zamaskirani.

