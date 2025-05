Jadrnica mehiške mornarice trčila v Brooklynski most, dva mrtva 24ur.com Šolska jadrnica mehiške vojaške mornarice je sinoči trčila ob Brooklynski most v New Yorku, pri čemer sta umrla dva človeka, ranjenih je bilo najmanj 27 ljudi, je medijem potrdila newyorška gasilsko-reševalna služba. Most ni bil resneje poškodovan in so ga nekaj ur po trčenju znova odprli za promet.

