Močan veter in tok, visoki jambori popadali kot domine 24ur.com V soboto zvečer je v Brooklynski most v New Yorku trčila šolska jadrnica mehiške vojaške mornarice. Umrla sta dva mornarja, preiskava nesreče pa bi lahko trajala več mesecev. Vzrok še ni znan, poraja pa se vprašanje, ali so vlačilci ladjo prekmalu spustili, saj je jadrnico pod most zaneslo vzvratno s tokom. Glavni jambor ladje je bil več metrov višji od mostu.

