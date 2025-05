V Marezigah so okronali Kralja refoška, v Vipavi pa so izpostavili sladoled Primorske novice V Marezigah so na tradicionalnem, že 52. Prazniku refoška in slovenske Istre, okronali Kralja refoška. Že tretjič so ta naslov, ki je priznanje za najbolje ocenjen refošk, dodelili Ludviku Nazariju Glavini iz Šmarij. V Marezigah so sinoči sklenili letošnji praznik, še danes pa bo živahno na Okusih Vipavske v Lanthierijevem dvorcu v Vipavi.

Sorodno