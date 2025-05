Geodetska uprava RS objavila nove vrednosti nepremičnin, preverite Lokalec.si Geodetska uprava Republike Slovenije je v nedeljo, 18. maja 2025, objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki temeljijo na stanju nepremičninskega trga na dan 1. januar 2025. Vrednosti so določene v skladu z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 31/25). Posplošene vrednosti so izračunane za vse nepremičnine, ki so evidentirane v evidenci vrednotenja. Pri iz...

Sorodno





























Omenjeni Geodetska uprava Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Asta Vrečko