Nove ocene nepremičnin: kje so najdražje in kje so največji razkoraki? 24ur.com Geodetska uprava je objavila težko pričakovane nove ocene posplošene vrednosti nepremičnin. S temno barvo, ki prikazuje najdražje nepremičnine, je nepresenetljivo obarvan center prestolnice, Koseze pa Rožna dolina. Rekordne cene so tudi na Obali in na gorenjskih turističnih biserih. Od poskusnega izračuna, ki so ga objavili lani jeseni, so cene nepremičnin še za približno osem odstotkov višje....

