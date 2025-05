Mesec maj v znamenju našega odnosa do narave Vlada RS V tem tednu obeležujemo vrsto evropskih in svetovnih dni, ki nas opominjajo na naš odnos do narave, njen pomen za življenje ter smoter njenega ohranjanja za prihodnje generacije: 20. maja svetovni dan čebel, 21. maja evropski dan Nature 2000, 22. maja mednarodni dan biotske raznovrstnosti in 24. maja evropski dan parkov.