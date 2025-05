Na Svetovni dan čebel, 20. maja 2025, je v Ivančni Gorici potekal simboličen dogodek setve sončnic, ki združuje pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Občina Ivančna Gorica je ena izmed desetih slovenskih občin, ki so se na pobudo Slovenskih železnic pridružile projektu Sejemo sončno prihodnost in poskrbele, da bo sončnično polje ob železniški progi septembra zaživelo v ...