Po Ferrarski ulici vozil s hitrostjo več kot 100 km/h Primorske novice Na Ferrarski ulici v Kopru so policisti v soboto obravnavali 22-letnega domačina, ki je z osebnim avtomobilom prekoračil dovoljeno hitrost v naselju 50 km/h. Izmerili so, da je vozil s hitrostjo 107 km/h, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega sledi tudi obdolžilni predlog

