FOTO: Vinjena 18-letnica pristala na boku Lokalec.si Kranjski policisti so danes nekaj pred 2. uro obravnavali 18-letno voznico začetnico, ki se je z avtomobilom prepeljala iz smeri Kranja proti Naklem in zaradi neprilagojene hitrosti v semaforiziranem križišču na Polici trčila v semafor. Po trku se je avtomobil prevrnil na bok in v takem položaju tudi obstal Voznica začetnica je avtomobil vozila pod močnim vplivom alkohola (0,60 mg/l, kar je več ko ...

