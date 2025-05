Slovencem uspelo, na kar so čakali kar 20 let! Sportal Pomlajena slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Stockholmu dosegla velik uspeh. Z zmago nad Francijo - to je bila sploh prva zmaga Slovencev med elito po desetih letih - so si zagotovili obstanek med reprezentančno smetano. To je Slovencem uspelo tretjič v 11. poskusu in prvič po dolgih 20 letih. Pred tem so zadnjič obstali leta 2005, ko je bil med reprezentanti zdajšnji sel...

Sorodno

Omenjeni Edo Terglav

Francija

Slovenska hokejska reprezentanca Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Han

Edo Terglav

Primož Roglič