“Nihče ni verjel v to, cela Slovenija ni verjela, a pomembno je, da smo mi! Nas 25 fantov in trenerski štab smo v to verjeli od samega začetka” PORTAL PLUS Slovenija je po letu 2005 spet obstala med elito svetovnega hokeja. Tokrat tudi brez utrujenega Anžeta Kopitarja. Na odločilni tekmi svetovnega prvenstva je precej pomlajena reprezentanca v Stockholmu s 3:1 premagala Francijo. Kapetan reprezentance Robert Sabolič je presrečen strnil svoje misli. (Vir: MMC)

